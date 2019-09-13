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رياضة

مدرب الفكرية: وصلنا لمرحلة متقدمة من الإعداد وهدفنا الصعود للممتاز ب

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:16 ص
أحمد نشأت مشهور
أحمد نشأت مشهور المدرب المساعد لنادي ناصر الفكرية
مالك خالد
قال أحمد نشأت مشهور المدرب المساعد لنادي ناصر الفكرية، إن الفريق يسير بشكل مميز خلال فترة الإعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وأضاف نشأت في تصريحات لصدى البلد، أن اللاعبين وصلوا لمرحلة متقدمة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، في ظل ارتفاع معدل اللياقة البدنية، وتقدم المستوى المهاري.

وتابع نشأت أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم قبل بداية الموسم الجديد، وفي ظل الهدف والطموح للمنافسة من أجل الصعود لدوري القسم الثانى.

وأوضح أن الصفقات الجديدة التي قمنا بالتعاقد معها ظهرت بشكل مميز خلال المباريات الودية، وهذا عامل إيجابي ويدفعنا بقوة نحو الهدف الذي نسعى إليه فى الفترة المقبلة بحثا عن الصعود للممتاز ب.

يذكر أن إدارة ناصر الفكرية قامت بضم أحمد نشأت مشهور لصفوف الجهاز الفني هذا الموسم لتعاونه سيد حسين المدير الفني خلال الموسم الجديد.

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