المدرب العام لمنتخب ناشئات الطائرة يشيد بأداء لاعبات المنتخب أمام تايلاند

تحدث عماد نوار المدرب العام لمنتخب ناشئات الطائرة عن فوز منتخب مصر على تايلاند بنتيجة 3/2 ببطولة العالم للطائرة في مباراة مثيرة، مؤكدا أن مواجهات الفرق الآسيوية صعبة لأنها تلعب بطريقة مختلفة عن منتخبات أفريقيا.



وقال نوار في تصريحات عقب الفوز على تايلاند " مواجهة الصين أفادتنا كثيرا في مباراة اليوم، نظرا لتشابه طريقة لعب الفريقين، أداء مصر هبط في الشوطين الثالث والرابع حيث اطمأنت اللاعبات لنتيجة المباراة بعدما تقدمن بشوطين، وتسبب هذا في عودة تايلاند للمباراة.



وتابع " ربما صغر سن اللاعبات وعدم وجود الخبرة الكافية كان سببا في عودة تايلاند للمباراة، لكن الحمدلله نجحن في الفوز ولا بد أن نؤكد أنهن جيل واعد من اللاعبات وسيكون لهن مستقبل كبير".



وتابع نوار " في بداية البطولة كان هدفنا التأهل لدور ال 8 لكننا اصطدمنا بمنتخبين قويين مثل الصين و البرازيل بدور المجموعات و هم اليوم في نصف النهائي أي أنهما احد اقوى فرق البطولة ، قدمنا مباراة جيدة أمام البرازيل وهي الآن أحد المرشحين للتتويج، لكن الآن هدفنا حصد المركز التاسع و نركز على مباراة بلغاريا المقرر لها اليوم الجمعة".



وعن مباراة بلغاريا قال مدرب المنتخب " ستكون مباراة ثأرية، قبل البطولة خضنا معسكر في بلغاريا و لعبنا ودية معهم و خسرنا امامهم 3/2 نسعى هذه المرة للفوز عليهم و لن نكرر الهزيمة مجددا".