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أخبار العالم

ترامب يكشف حقيقة ترشيح بومبيو مستشارًا للأمن القومي بعد بولتون

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:10 ص
ترامب وبومبيو وبولتون
ترامب وبومبيو وبولتون
أحمد قاسم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية مايك بومبيو لن يكون مستشارًا للأمن القومي بعد عزل الرئيس لجون بولتون بشكل مفاجئ.

وضغط بولتون، وهو أحد الصقور البارزين في السياسة الخارجية ومستشار ترامب الثالث للأمن القومي، على الرئيس كي لا يتخلى عن الضغوط على كوريا الشمالية، رغم الجهود الدبلوماسية.

كما عارض بولتون، الشخصية الرئيسية وراء موقف ترامب الصارم من إيران، اقتراحات الرئيس بعقد اجتماع محتمل مع القيادة الإيرانية، ودعا إلى اتباع نهج أكثر صرامة بشأن روسيا وأفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مطلع أن هذا الإعلان جاء بعد محادثة شابها التوتر، الاثنين، وتناولت اختلاف موقف الرجلين بشأن أفغانستان.

وكان بولتون (70 عاما)، والذي تولى هذا المنصب في أبريل 2018 خلفا لإتش.آر مكماستر، على خلاف دائم مع وزير الخارجية، مايك بومبيو، المعروف بولائه لترامب.

وأقر بومبيو بأنه كانت هناك خلافات كثيرة بينه وبولتون، لكنه قال للصحفيين :"لا أعتقد أن أي زعيم في أي جزء من العالم يجب أن يفترض أن سياسة ترامب الخارجية ستتغير بشكل ملموس لمجرد أن أحدنا غادر منصبه".

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