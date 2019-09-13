شاهد.. علقة ساخنة لرجل على يد زوجتيه بعد رغبته في الزواج للمرة الثالثة

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي تعرض فيها زوج هندي للضرب المبرح، ويمكن القول إنه تلقى "علقة ساخنة"، على يد زوجتيه، وجاء ذلك بعد أن اكتشفتا أنه يحاول الزواج للمرة الثالثة بشكل غير قانوني.



وكان الزوج، الذي يُعرف باسم "دينيش"، قد تزوج للمرة الأولى في عام 2016، لكنه قرر الزواج سرًا من امرأة ثانية في وقت سابق من العام الجاري.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "دينيش"، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، كان يسئ معاملة زوجتيه، وهو ما تسبب في عودة كل منهما للإقامة مع والديها، لكن بعد أن علمت الزوجتان بشأن بعضهما البعض، وبشأن خطة "دينيش" للزواج من امرأة ثالثة، قررتا اتخاذ موقف حاسم.



ويُظهر الفيديو، الذي تم التقاطه في ولاية "تاميل نادو" الواقعة جنوب الهند، إحدى زوجتي "دينيش" وهي تركض نحوه وقد بدت عليها علامات الغضب وتنهال عليه بالضرب بينما كان واقفًا وسط مجموعة من الأشخاص، وبعد مضي لحظات ظهرت الزوجة الأخرى وبدأت بدورها في الاعتداء عليه بالضرب.



ولسوء حظ الزوج، فإنه لم يمض وقت طويل حتى تدخل عدد من الرجال، يُعتقد أنهم من أقارب زوجتيه، وشرعوا بدورهم في ضربه، وانهالوا عليه باللكمات والركلات حتى سقط أرضًا في نهاية المطاف، بعد أن تجمع حوله عدد كبير من الأشخاص.



وانتشر الفيديو الخاص بتلك الواقعة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، ولاقى رواجًا كبيرًا.



