الناجح يرفع إيده .. شعار احتفالية طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأسوان.. اللواء أحمد إبراهيم: الأكاديمية تعد منارة علمية مهمة

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تعد منارة علمية مهمة

الأكاديمية تتزود بالوسائل التكنولوجية الحديثة والآليات المتقدمة والمفاهيم العصرية لمسايرة الثورة التكنولوجية الحالية

يجب الاستثمار في البشر من خلال الاهتمام المتواصل ببناء أعضاء هيئة التدريس وصقل خبراتهم ومهاراتهم العلمية

الأكاديمية تؤدي رسالتها فى تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب سواء داخل مصر أو خارجها





محافظ أسوان:الدكتور إسماعيل عبد الغفار:الناجح يرفع أيده شعار يرفعه دائمًا الحاصلين على الدرجات العلمية العالية فى مختلف المراحل التعليمية، وفى هذا الإطار تلقى "صدى البلد" الضوء على احتفالية طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع أسوان من خريجي البكالوريوس بيوم النجاح والتفوق.ووسط أجواء من البهجة والفرحة شهد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فعاليات الاحتفال بتخريج طلبة البكالوريوس دفعة يوليو وسبتمبر 2019 وأيضًا دفعة يناير 2018 والتى ضمت 272 خريج في مختلف الكليات والتخصصات بالأكاديمية.وذلك بحضور المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والسفير محمد حسن نائب القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق ، وأيضًا إيزا بيل مارنج مدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمى بالقاهرة، والدكتور عطا حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان، بالإضافة إلى لفيف من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية، علاوة على عدد كبير من أسر الخريجين.حيث حرص اللواء أحمد إبراهيم على تقديم التهنئة لأبنائه الخريجين من الطلبة والطالبات ولأسرهم على هذا النجاح والتفوق والذي يعد ثمرة جهود خلاقة ومتجددة من منظومة متكاملة سواء الإدارة أو هيئة التدريس أو الطلاب أنفسهم وأولياء أمورهم مما يساهم فى الإرتقاء بمستوى التعليم الأكاديمي والجامعي فى أسوان.مؤكدًا أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تعد منارة علمية هامة أضافت لمنظومة التعليم الأكاديمي ليس فقط فى أسوان ولكن لمصر وللأمة العربية من خلال الحرص المستمر على التزود بالوسائل التكنولوجية الحديثة والآليات المتقدمة والمفاهيم العصرية لمسايرة الثورة التكنولوجية الحالية لتخريج الكوادر البشرية المدربة، وليتواكب ذلك مع الأنشطة الهادفة والمتميزة التى تقوم بها الأكاديمية لاستثمار المقومات السياحية لأسوان.وأشار أحمد إبراهيم إلى دعم المحافظة ومساندتها لمنظومة التعليم الجامعى بالمحافظة بجناحيها جامعة أسوان والأكاديمية العربية ليصبحوا قاطرة التنمية وبيت الخبرة فى تنفيذ المشروعات بالقطاعات الخدمية المختلفة.ومن جانبه عبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته البالغة وفخره الكبير لمشاركته فرحة طلاب الأكاديمية بيوم تخرجهم، مشيرًا إلى ضرورة الاستثمار فى البشر من خلال الإهتمام المتواصل ببناء أعضاء هيئة التدريس وصقل خبراتهم ومهاراتهم العلمية من أجل نقلها لأبنائنا الطلاب للوصول لمستقبل أفضل بإعتبارهم شباب مؤهل وقادر على مواجهة تحديات المستقبل والتعامل مع مفاهيم العصر، كما أشاد إسماعيل عبد الغفار بدعم محافظ أسوان المستمر للأكاديمية وحرصه على حضور حفل التخرج لتؤدى الأكاديمية رسالتها فى تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب سواء داخل مصر أو خارجها، بجانب دورها فى خدمة المجتمع من خلال مشاركتها الفعالة فى مختلف المشاريع التنموية التى تشهدها المحافظة .هذا وقد بدأت فعاليات الاحتفال بطابور أعضاء هيئة التدريس الذين تقدمهم محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية، تلاه طابور الطلاب الخريجين ثم السلام الوطنى، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.كما شهدت الفعاليات تسليم شهادات التخرج للمشاركين فى المدرسة الصيفية بفرع أسوان والتى ضمت هذا العام 25 مشاركا من دول مصرية وعربية وأجنبية ، فيما اختتم الحفل بإعلان النتائج وتوزيع الشهادات على الخريجين وتسليم اللواء أحمد إبراهيم والدكتور إسماعيل عبد الغفار الهدايا التذكارية لأوائل الخريجين، وتبادل دروع المحافظة والأكاديمية بين محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية.