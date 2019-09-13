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رياضة

طارق قنديل يكشف آخر استعدادات الأهلي لـ مواجهة كانو سبورت في غينيا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:49 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
ياسمين تيسير
كشف طارق قنديل رئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن آخر استعدادات الفريق في غينيا لـ مواجهة كانو سبورت في مباراة دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

وأكد طارق قنديل في تصريحات لـ قناة الأهلي أن الفريق يستعد جيدا لـ مواجهة كانو سبورت، مشددا أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق حريص على إعداد الفريق بشكل جيد لتحقيق الفوز.

وأضاف طارق قنديل أن الأجواء جيدة في غينيا على الرغم من سقوط الأمطار ولكن الفريق معتاد على تلك الأجواء ولا تؤثر عليه مطلقا.

وتابع طارق قنديل أن لاعبي الفريق لديهم إصرار شديد على إسعاد الجماهير وتحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب لخوض مباراة الإياب بأعصاب هادئة.

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