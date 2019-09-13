الجيش الليبي يسقط طائرة تركية فوق قاعدة الجفرة

أفادت وسائل إعلام ليبية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن سلاح الطيران التابع للجيش الوطني الليبي أسقط طائرة تركية مسيرة فوق قاعدة الجفرة.



ونقلت شبكة "ليبيا مباشر" عن مكتب آمر قاعدة الجفرة قوله: "طائرة تركية مسيرة أغارت على سيارة تحمل مدفع مضاد للطيران من عيار 12.7 غربي قاعدة الجفرة الجوية بمسافة 5 كم قبل أن تغادر مجددًا نحو الشمال مبتعدة عن القاعدة بعد تعذر تنفيذ مهامها المكلفة بها من طرابلس".

