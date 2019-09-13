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أخبار العالم

شاهد.. العاصمة الجزائرية تغرق بعد سيول جارفة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:17 ص
سيول الجزائر
سيول الجزائر
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة تساقط كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت 40 ملم تسببت في سيول جارفة أغرقت جميع أحياء ولاية الجزائر في المياه والأوحال.

وأعلنت السلطات الجزائرية، أمس، حالة استنفار قصوى في البلاد بسبب السيول، حيث شهدت ولاية الجزائر العاصمة هطول أمطار غزيرة لساعات طويلة نتجت عنها سيول جارفة تسببت في عرقلة حركة السير في عدة مناطق وغلق العديد من الطرقات الرئيسية بالإضافة إلى تحويل جميع الرحلات الجوية نحو مطارات شرقي البلاد.

وغمرت السيول ومياه الأمطار المتساقطة العديد من المنازل والمحلات بعدة بلديات من العاصمة استدعت تضافر الجهود من أجل التدخل وإسعاف العائلات العالقة كما غمرت المياه محطات مترو الجزائر التي تحولت إلى مسابح عائمة.

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