ترامب: إيران تريد الجلوس على طاولة المفاوضات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن إيران تريد الجلوس على طاولة المفاوضات ولقائه.



جاء ذلك بعدما ألمح ترامب إلى إمكانية تخفيف العقوبات عن طهران إفساحًا في المجال أمام عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني.



وقال الرئيس الأمريكي قبيل توجهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن: "يمكنني القول إن إيران تريد عقد لقاء معنا".