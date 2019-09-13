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ثقافة

عرض تجربة مصرية متميزة في مؤتمر التراث والمجتمع بفنلندا.. صور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:03 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
شارك محمود عامر الجندي عضو المكتب العلمي لوزير الآثار في مؤتمر التراث والمجتمع المقام حاليًا بجامعة هلسينكي في فنلندا، وتنتهي فعالياته 14 الشهر الجاري.

قال الجندي لـ "صدي البلد" من فنلندا إن المؤتمر يتناول القضايا المتعلقة بعلاقة المجتمعات المحلية بآثارهم، وكيفية رفع الوعي لديهم بأهمية هذا التراث.

وتابع: "يضم المؤتمر ١٨ متحدثا من دول مختلفة كفنلندا وإيطاليا وأمريكا والأردن، وقد تعرضت في البحث الذي قدمته لدور حملات التوعية التي قمنا بها، مثل حملة اعرفها واحميها للتوعية بأهمية التراث المصري والحفاظ عليه".

وأضاف: "أيضًا تعرضت لضرورة رفع الوعي لدي طلاب المدارس، لتعريفهم بأهمية التراث الثقافي وكيفية عمل العديد من البرامج لهم، وضرورة تعاون العديد من المؤسسات في هذا المجال كالجامعة والإدارات المحلية والثقافية، حتى يتحقق الهدف المنشود".

وعن رد فعل المشاركين في المؤتمر حول تجربته، قال: "كانوا معجبين جدا بالعرض ومشروعات التوعية اللي نفذناها، وتناقشنا كثيرا حول كيفية الحصول على منح أخرى لمشروعات خاصة بالحفاظ على التراث الثقافي والتوعية بأهميته".

ونوه: "تناولنا في المؤتمر أيضا فكرة التطوع، وكيف نشجع الشباب علي التطوع في المناطق الأثرية والمتاحف، كذلك كيفية تشجيع السياحة الداخلية، وتبادلنا في المؤتمر مقترحات لموضوعات خاصة بإندماج المجتمعات المحلية في مشروعات التراث الثقافي، ووضع المناطق الأثرية على قائمة التراث العالمي".
عرض تجربة مصرية متميزة في مؤتمر التراث والمجتمع بفنلندا.. صور
عرض تجربة مصرية متميزة في مؤتمر التراث والمجتمع بفنلندا.. صور
عرض تجربة مصرية متميزة في مؤتمر التراث والمجتمع بفنلندا.. صور
عرض تجربة مصرية متميزة في مؤتمر التراث والمجتمع بفنلندا.. صور
عرض تجربة مصرية متميزة في مؤتمر التراث والمجتمع بفنلندا.. صور

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