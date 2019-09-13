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رياضة

محمد صلاح: العند هو السبب الرئيسي في رحيل جروس.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:31 ص
جروس
جروس
ياسمين تيسير
أشاد محمد صلاح المدير الفني الأسبق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بـ الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للفريق مشددا أنه درس الفريق واللاعبين بشكل جيد.

وأضاف محمد صلاح في تصريحات لقناة أون سبورت أن مشاركة محمد عبد الشافي نجم الفريق منذ بدء مباراة الفريق أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر كان مفاجأة للجميع ولكن رؤية ميتشو أثبتت صحتها في النهاية.

وتابع أن ميتشو لديه دراية جيدة بالفرق الأفريقية وهو ما أفاده كثيرا في قيادة الفريق.

وأكمل محمد صلاح أن السبب الرئيسي في رحيل كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق هو العند، حيث أصر جروس على صم أذنيه عن أي طلبات من مجلس إدارة النادي، مشددا أن المعيار الأساسي لنجاح أي مدرب في مصر هو تحقيق نتائج جيدة دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

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