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رياضة

تعليق مثير من عمرو جمال عقب انضمامه لـ طلائع الجيش وأزمته مع الصفاقسي التونسي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:17 ص
عمرو جمال
عمرو جمال
ياسمين تيسير
أعرب عمرو جمال نجم فريق طلائع الجيش المنضم حديثا للفريق في عقد يربطه بالنادي العسكري موسمين عن سعادته البالغة بخطوته الجديدة وحرصه على التألق مع طلائع الجيش.

ونشر عمرو جمال عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة له وعلق: "في أقدار الله فرح يسد الوجع مهما اتسع".

وكان اسم مهاجم الأهلي ارتبط بالانتقال إلى الصفاقسي التونسي وسافر اللاعب بالفعل إلى تونس لإتمام تعاقده مع النادي لكن المفاوضات لم تتم بعد عودة اللاعب إلى مصر رغم تأكيد النادي التونسي على دفعه مبلغ قيمة إعارة اللاعب.

وتواصل موقع "صدى البلد" مع سامي بوصرصار السكرتير العام للنادي الصفاقسي لكشف الاتفاق الذي قام به ناديه مع الأهلي وعمرو جمال للاستغناء عن اللاعب لطلائع الجيش.

وقال بوصرصار إن الصفاقسي تواصل مع الأهلي للحل الأفضل والودي والذي يراعي مصلحة اللاعب وقمنا بالاتفاق مع الأهلي وعمرو على تأجيل تفعيل عقد الإعارة إلى ما بعد انتهاء فترة الخدمة أي بعد عامين.


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