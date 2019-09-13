محافظ البحر الأحمر يبحث سبل استغلال أراضى الدولة المستردة

بحث اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مساء أمس الخميس في اجتماع بديوان عام المحافظة سبل استغلال أراضى الدولة المستردة والتى تم إزالة التعديات من عليها.



وخلال الاجتماع أكد المحافظ التخطيط واقامة مشروعات خدمية تخدم عشرات الأجيال القادمة موجها رؤساء المدن بدراسة استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها، وإقامة مشروعات خدمية عليها مدارس وحدائق عامة ومستشفيات، كما أكد محافظ البحر الأحمر أن دورهم كجهاز إداري بالدولة يتمثل في تقديم الخدمات لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف رفع مستوى الخدمة المجتمعية بجميع مدن البحر الأحمر.



حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة بالإضافة إلى رؤساء المدن وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.