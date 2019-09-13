مرتضى منصور يحسم الجدل ويعلن ملعب مباراة السوبر المحلي وعدد الجماهير

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك ستقام يوم 20 سبتمبر المقبل على ملعب استاد القاهرة بحضور 100 مشجع فقط.



وأضاف مرتضي منصور في تصريحات لـ قناة الحدث اليوم أنه سيتم توزيع 50 دعوة لكل فريق.



وقال إن الأيام المقبلة من الممكن أن تشهد تغيير ملعب المباراة لتقام في استاد برج العرب بدلا من القاهرة لسهولة تأمينه.



ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي "بطل الدوري الممتاز" نظيره فريق الزمالك المتوج ببطولة كأس مصر يوم 20 سبتمبر المقبل.