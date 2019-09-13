ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب عام منتخب مصر للناشئات: مواجهات الفرق الآسيوية صعبة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:22 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
تحدث عماد نوار المدرب العام لمنتخب ناشئات الكرة الطائرة (تحت 18 سنة) عن فوز منتخب مصر على تايلاند بنتيجة 3-2 بتحديد المراكز من 9-16 ببطولة العالم للطائرة في مباراة مثيرة، قائلا إن مواجهات الفرق الآسيوية صعبة لأنها تلعب بطريقة مختلفة عن منتخبات افريقيا".

وأضاف نوار - في تصريح عقب الفوز على تايلاند - "مواجهة الصين بدور المجموعات افادتنا كثيرا في مباراة أمس، نظرا لتشابه طريقة لعب الفريقين، اداء مصر هبط في الشوطين الثالث و الرابع حيث اطمأنت اللاعبات لنتيجة المباراة بعدما تقدمن بشوطين، وتسبب هذا في عودة تايلاند للمباراة".

وتابع: ربما صغر سن اللاعبات و عدم وجود الخبرة الكافية كان سببا في عودة تايلاند للمباراة، لكن الحمد لله نجحن في الفوز ولابد أن نؤكد على أنهن جيل واعد من اللاعبات و سيكون لهن مستقبل كبير ".

وأضاف "في بداية البطولة كان هدفنا التأهل لدور ال 8 لكننا اصطدمنا بمنتخبين قويين مثل الصين والبرازيل بدور المجموعات، وهم اليوم في نصف النهائي أي أنهما أحد أقوى فرق البطولة ، قدمنا مباراة جيدة أمام البرازيل وهي الآن أحد المرشحين للتتويج، لكن الآن هدفنا حصد المركز التاسع و نركز على مباراة بلغاريا المقرر لها اليوم الجمعة".

وعن مباراة بلغاريا، قال مدرب المنتخب "ستكون مباراة ثأرية، قبل البطولة خضنا معسكر في بلغاريا و لعبنا ودية معهم وخسرنا امامهم 3/2 نسعى هذه المرة للفوز عليهم و لن نكرر الهزيمة مجددا".

موضوعات متعلقة

منتخب ناشئات الطائرة يفوز على بلغاريا رابع أوروبا 3 / 1 وديا استعدادا للمونديال

تعرف على القناة الناقلة لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة الطائرة للناشئات

اليوم.. منتخب ناشئات مصر لكرة الطائرة يواجه بورتوريكو في افتتاح كأس العالم.. اليوم

لإضافة إنجاز جديد .. وزارة الرياضة تدعم منتخب مصر في بطولة العالم

مواجهات وملاعب دور الـ16 لبطولة العالم لناشئات الطائرة

مواجهات وملاعب دور الـ 16 لبطولة العالم لناشئات الطائرة

ترشيحاتنا

حظك اليوم الجمعة 13 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

رمضان عبد المعز: لو عاوز تغيظ الشيطان أفعل هذا الأمر

أنقذه ذكاؤه.. كيف نجا طفل مصري بالكويت من واقعة اغتصاب

تعليق مثير من عمرو جمال عقب انضمامه لـ طلائع الجيش وأزمته مع الصفاقسي التونسي

اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس.. اللاعبون غاضبون من الإدارة.. واكتساح بيراميدز في دوري القطاعات

مرتضى منصور يحسم الجدل ويعلن ملعب مباراة السوبر المحلي وعدد الجماهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالترتر اللامع ومكياج جذاب.. شاهد أحدث إطلالة لـ سمية الخشاب

مقفول ومحتشم.. مي عمر بإطلالة جديدة أبيض واسود

هيدي كرم بفستان شيك مع شريهان أبو النصر.. صورة