مدرب عام منتخب مصر للناشئات: مواجهات الفرق الآسيوية صعبة

تحدث عماد نوار المدرب العام لمنتخب ناشئات الكرة الطائرة (تحت 18 سنة) عن فوز منتخب مصر على تايلاند بنتيجة 3-2 بتحديد المراكز من 9-16 ببطولة العالم للطائرة في مباراة مثيرة، قائلا إن مواجهات الفرق الآسيوية صعبة لأنها تلعب بطريقة مختلفة عن منتخبات افريقيا".



وأضاف نوار - في تصريح عقب الفوز على تايلاند - "مواجهة الصين بدور المجموعات افادتنا كثيرا في مباراة أمس، نظرا لتشابه طريقة لعب الفريقين، اداء مصر هبط في الشوطين الثالث و الرابع حيث اطمأنت اللاعبات لنتيجة المباراة بعدما تقدمن بشوطين، وتسبب هذا في عودة تايلاند للمباراة".



وتابع: ربما صغر سن اللاعبات و عدم وجود الخبرة الكافية كان سببا في عودة تايلاند للمباراة، لكن الحمد لله نجحن في الفوز ولابد أن نؤكد على أنهن جيل واعد من اللاعبات و سيكون لهن مستقبل كبير ".



وأضاف "في بداية البطولة كان هدفنا التأهل لدور ال 8 لكننا اصطدمنا بمنتخبين قويين مثل الصين والبرازيل بدور المجموعات، وهم اليوم في نصف النهائي أي أنهما أحد أقوى فرق البطولة ، قدمنا مباراة جيدة أمام البرازيل وهي الآن أحد المرشحين للتتويج، لكن الآن هدفنا حصد المركز التاسع و نركز على مباراة بلغاريا المقرر لها اليوم الجمعة".



وعن مباراة بلغاريا، قال مدرب المنتخب "ستكون مباراة ثأرية، قبل البطولة خضنا معسكر في بلغاريا و لعبنا ودية معهم وخسرنا امامهم 3/2 نسعى هذه المرة للفوز عليهم و لن نكرر الهزيمة مجددا".