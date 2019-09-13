كوب قهوة يتسبب في تغيير مسار طائرة وإجبار قائدها على الهبوط الاضطراري

أفادت إحدى التقارير بأن رحلة تجارية على متنها 326 شخصًا أُجبرت على الهبوط الاضطراري المفاجئ بسبب "حالة طوارئ" أثناء التحليق فوق المحيط الأطلسي، وذلك بعدما انسكب كوب القهوة الساخنة بطريق الخطأ فوق لوحة التحكم داخل غرفة القيادة.



هبطت طائرة إيرباص A330-243 كانت في طريقها متجهة إلى كانكون المكسيك من فرانكفورت، في قرية شانون بأيرلندا بحسب موقع 10 دايلي، حيث أصيب الطيار بالهلع بعد سقوط كوب القهوة الذي تركه مفتوحًا على لوحة القيادة الآلية.



ووفقًا للتقرير الصادر عن فرع التحقيقات في الحوادث الجوية (أ) فقد كشف أن انسكاب المشروب الساخن تسبب في رائحة قوية مثل الحرق الكهربائي وتصاعد الدخان بكثافة من اللوحة، فقرر الطيار الأخذ بمبدأ السلامة وتغيير مسار الطائرة.



وقع الحادث أمس الخميس بعدما وضع طيار فنجانًا من القهوة دون غطاء على طاولة صينية وليس في حامل الفنجان، وقد صرحت شركة الطيران AAIB بأنها أضافت عدلت كثيرًا في إجراءاتها لضمان توفير أغطية الكوب للرحلات على جميع المسارات، بل ودائمًا ما يتم تذكير الطاقم بالحاجة إلى استخدامها.