الجيش في أسبوع .. وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب.. ورئيس الأركان يتفقد إجراءات تأمين المجرى الملاحى للقناة

القوات المسلحة في أسبوع:

= وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب

= مواجهـة المواقف الطارئة.. رئيس الأركان يتفقد إجراءات تأمين المجرى الملاحى للقناة

= المدفعية المصرية بطولات وإنجازات.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 51 عاما على عيد المدفعية



يقدم موقع صدى البلد أهم الأخبار التي نشرت عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، حيث قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2019.



فيما تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.



واحتفلت القوات المسلحة بعيد سلاح المدفعية، حيث نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو بعنوان "المدفعية المصرية بطولات وإنجازات"، وذلك بمناسبة مرور 51 عاما على عيد المدفعية المصرية.



وزير الدفاع:رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التى أولاها لهم الشعب

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف.



جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2019 .



ووجه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، مؤكدًا أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.



ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف.

كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تكريمًا لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.



وقلد القائد العام القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.



وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانًا للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل.



مواجهـة المواقف الطارئة.. رئيس الأركان يتفقد إجراءات تأمين المجرى الملاحى للقناة

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر تأمين المجري الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة للإطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين



وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من الضباط والجنود فى أسلوب تنفيذ المهام المختلفة ومواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها ، والإجراءات المتخذه لتأمين كافة المناطق المحيطة بقطاعات المسئولية .



وعقب ذلك إلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثانى الميدانى و ذلك فى إطار اللقاءات الدورية للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات .



وألقي قائد الجيش الثاني الميداني كلمة إستعرض فيها مشاركة وحدات الجيش الثاني الميداني في تنفيذ الإلتزامات التدريبية المخططة والقضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء ، مؤكدًا جاهزية وإستعداد مقاتلى الجيش الثانى الميدانى لتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف .



وبدأ الفريق محمد فريد اللقاء بالوقوف حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أمن مصر وإستقرارها ، ونقل لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لدورهم البطولى فى حماية مقدرات الوطن مشيدًا بما تحقق من نجاحات فى تطهير سيناء من الإرهاب البغيض .



وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع الضباط إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات مؤكدًا على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامه وإقتدار .



كما قام الفريق محمد فريد بتكريم عددًا من المتميزين من رجال الجيش الثانى الميدانى تقديرًا لآدائهم لمهامهم بتفان وإخلاص خلال الفترة الماضيه .



المدفعية المصرية بطولات وإنجازات.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 51 عاما على عيد المدفعية

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو بعنوان "المدفعية المصرية بطولات وإنجازات"، وذلك بمناسبة مرور 51 عاما على عيد المدفعية المصرية.



وفي الثامن من سبتمبر من كل عام تحتفل المدفعية المصرية بعيدها، وذلك لما حققه رجال المدفعية المصرية من بطولات في ذلك اليوم، حيث كان قرار اللواء أ.ح عبد التواب أحمد هديب مدير المدفعية يوم 08 /09 /1968 بتنفيذ قصفة نيران مركزة قوية ضد جميع الأهداف المعادية على طول مواجهة قناة السويس وبعمق حتى 10 كيلومترات بغرض تدمير الخط الدفاعي الأول الذي بدأ العدو الإسرائيلي بناءه على الجانب الشرقي للقناة، وذلك بناءً على المعطيات السياسية والعسكرية وردًا على قيام العدو الإسرائيلي بقصف "الزيتية" بمدينة السويس.



ونجحت قوات المدفعية المصرية في تكبيد العدو الإسرائيلي في يوم لن ينساهُ العدو الإسرائيلي خسائر فادحة قدرت بإسكات 17 بطارية مدفعية وتدمير 6 بطاريات مدفعية و19 دبابة و27 دشمة مدفع ماكينة و8 مواقع صواريخ أرض أرض و4 مخازن وقود ومنطقة إدارية.



وكان لقصفة النيران التي نفذت لمدة 3 ساعات متتالية بتجميع نيران 38 كتيبة مدفعية يوم 08 /09 /1968 الأثر الأكبر في رفع الروح المعنوية لقواتنا المسلحة وإثبات أن جيش مصر قد هب من كبوته ليقول كلمته فى الصراع الدموى الدائر بين العرب وإسرائيل وأيقن العدو فى هذا اليوم أن السيطرة النيرانية قد آلت للقوات المسلحة المصرية.



واستمرت السيطرة النيرانية للمدفعية المصرية حتى بداية مرحلة الاستنزاف عام 1969 وتمكنت المدفعية المصرية يوم 08 /03 /1969 من تدمير الجزء الأكبر من الخط الدفاعي للعدو على الضفة الشرقية للقناة فى قصفة نيران استمرت لمدة 5 ساعات كما يمثل يوم المدفعية 08 /09 /1968 علامة فارقة فى تاريخ المدفعية المصرية لأنها كانت نقطة التحول الرئيسية على الجبهة المصرية، وعلم العدو أنه هو الطرف الخاسر فى حرب الاستنزاف واعتبرت القوات المسلحة هذا التاريخ هو يوم المدفعية.