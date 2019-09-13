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فن

ماجد المصري: أنا من مؤيدي عرض المسلسلات خارج الموسم الرمضاني

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
ماجد المصري
ماجد المصري
شيرى نبيل
قال النجم ماجد المصري: إنه من مؤيدي عرض المسلسلات خارج الموسم الرمضاني حيث يحقق ذلك نجاحا جماهيريا كبيرا.

وأضاف في تصريح لصدى البلد: إطلاقا لأسباب عديدة أبرزها أن الموسم خارج رمضان حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، بالإضافة الي أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت أبرزها ،أن هناك بطلتين مشاركين في العمل الأولي سوف تظهر في الـ 35 حلقة والثانية تستكمل باقي الحلقات، فأنا مؤيدي هذا الموضوع بعد نجاح أكثر من تجربة مثل مسلسل "الطوفان " الذي سعدت بالمشاركة فيه وأستطاع هذا المسلسل أن يحقق نجاحًا جماهيريا كبيرا؛ حيث إن معظم مشاهده تجاوزت مليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "بحر" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مقدمهما الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

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