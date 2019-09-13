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منوعات

بالصدفة.. العثور على جثة رجل مفقود منذ 20 عامًا على خرائط جوجل

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:49 ص
جوجل خرائط Maps
جوجل خرائط Maps
عزة عاطف
البعض مهووسون بتصفح جوجل خرائط لرؤية منازلهم من الأعلى، أو لتتبع حركة المرور أو الشوارع والمناطق المحيطة، لكن اليوم يظهر لغز وفاة رجل بعد أكثر من 20 عامًا أثناء تصفح أحد الأشخاص بالصدفة لتطبيق جوجل خرائط.

بينما كان يشاهد المنطقة التي يعيش فيها من خلال الخرائط على جوجل، صُدم أحد السكان برؤية شبح سيارة غارقة بحيرة في قريبة، فسارع بإبلاغ الشرطة عن تلك الصورة التي لم تكن واضحة جدًا، وفقا لموقع 10 دايلي.

وكانت المفاجأة عندما عثرت الشرطة على رفات رجل فلوريدا مفقودًا منذ أكثر من 20 عامًا في سيارة غارقة داخل البحيرة، وذلك بفضل خرائط جوجل، كان هناك بلاغًا باختفاء «ويليام مولد» 40 عامًا من لانتانا في نوفمبر 1997 بعد فشله في العودة إلى المنزل أثناء قضاء ليلة في الخارج.

وقد أُجري بالفعل وقتها تحقيقًا بشأن الرجل المفقود، لكن القضية أصبحت باردة، وتم إغلاقها، لكن في الشهر الماضي عثرت الشرطة على سيارة مغمورة بالمياه داخل بركة في مون باي سيركل، وتم اكتشاف بقايا هيكل عظمي داخل السيارة، والتي تم تصنيفها في وقت لاحق على أنها تنتمي إلى ويليام مولد.

وقالت الشرطة إن السيارة شوهدت من قبل ساكن سابق في المنطقة بعد بحثه على جوجل للخرائط متصفحًا المنطقة من حوله.

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