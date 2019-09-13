لتحسين مستوى المعيشة.. أسوان تنفذ مشروعات للتنمية الزراعية المتكاملة بقرى وادى النقرة والصعايدة

الاهتمام بتحسين معيشة المواطن الأسوانى تأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وهو ما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".



وفى هذا الإطار يستعرض "صدى البلد" هذه الجهود الهادفة والبناءة التى تستهدف البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجًا حيث أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بتفعيل كافة أوجه التعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية المعروف بمنظمة الإيفاد بهدف تحقيق التنمية الزراعية المتكاملة بقرى وادي النقرة ووادي الصعايدة.



وكلف محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بعقد اجتماع مع وفد الصندوق برئاسة المهندس مصطفى الصياد رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة والمدير التنفيذى لمشروع الإستثمارات الزراعية "sail" والذى يقوم حاليًا بزيارة لأسوان، وحضر الإجتماع المهندس حمدى الكاشف المراقب العام لمصر العليا للتنمية الريفية، وأيضًا ممثلى الجهات المعنية.



وقدم السكرتير العام شكره لوفد منظمة الإيفاد الدولية وكافة العاملين بها للتخطيط الجيد والمتابعة الجادة وأسلوب العمل لتنفيذ مشروع الإستثمارات الزراعية "sail" بشكل متكامل فى مختلف المجالات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المنتفعين والمزارعين بـ 11 قرية بوادى النقرة ووادى الصعايدة من خلال تطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي ودعم الخدمات الأساسية ولاسيما التعليم والصحة والشباب والرياضة، فضلًا عن الاهتمام بمشروعات تنمية المرأة.



وأكد اللواء حازم عزت أن المحافظة بأجهزتها المختلفة وبالتنسيق مع مسئولى الإيفاد تبذل قصارى جهدها لدعم وإنجاح مشروع الإستثمارات الزراعية والذى يهدف إلى تحويل قرى وادى الصعايدة ووادى النقرة إلى نماذج وقصص نجاح للمناطق الريفية المتكاملة الخدمات والمرافق مع تسويق منتجاتها الزراعية لاستثمارها فى التصنيع الزراعى وتصديرها سواء كانت من محاصيل زراعية أو النباتات العطرية والطبية من أجل تحقيق القيمة المضافة إقتصاديًا وأيضًا زيادة دخل المزارع الصغير.



ومن جانبه قدم المهندس مصطفى الصياد وكافة المسئولين بمنظمة الإيفاد شكرهم لمحافظ أسوان والأجهزة التنفيذية المعاونة لتعاونهم البناء والمتواصل لدعم مشروع التنمية المستدامة بقرى وادي النقرة والصعايدة والذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع محافظة أسوان وبتمويل من منظمة الإيفاد التابعة للأمم المتحدة.



ولفت الصياد إلى أن معدلات التنفيذ بالمشروع تسير بخطى ثابتة لإستكمال إنشاء المدارس ومراكز الشباب والعيادات صحية وأيضًا تنفيذ أنشطة مدرة للدخل للمرأة، علاوة على إنشاء وحدة إنتاجية لتقطير النباتات الطبية والعطرية بوادى النقرة لإنتاج مستخلصات هذه النباتات وتصديرها للخارج بجودة عالية بعد نجاح زراعتها وتحقيق إنتاجية عالية منها ، فضلًا عن الاهتمام بالمشروعات الزراعية المختلفة.