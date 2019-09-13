البنت زى الولد.. 45 صورة توثق دور الأيدى الناعمة في ترميم الآثار

في عام 1985 تم عرض "حكايات هو وهى" أحد أشهر المسلسلات الإجتماعية في مصر،وقامت ببطولته سندريلا السينما المصرية الفنانة الراحلة سعاد حسني، والفنان أحمد زكي، وسيناريو صلاح جاهين،وكان يناقش قضايا الرجل والمرأة وعلاقة كل منهما بالآخر.



وضمن أحداث المسلسل غنت ايقونة الشاشة سعاد حسني أحد أشهر أغانيها وهي"البنات"، مؤكدة فيها علي أن البنت تمتلك المقدرة علي أداء وظائف ومهام كثيرة،وهو ما جاء تحديدا في مقطع بالأغنية يقول"البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد".



ما سبق ذكره تأكدنا منه بالفعل أثناء جولة صدي البلد في مبنى الفسقية بقصر محمد علي بشبرا الخيمة،حيث يتم ترميمه حاليا بالتعاون بين وزارة الاثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



لاحظنا خلال جولتنا شيئا مثيرا ولافتا للإنتباه، حيث كانت الفتيات مشاركات بأعداد كبيرة في فريق العمل الذي يقوم بأعمال الترميم،حيث كان عدد كبير منهن يتولي مهمة ترميم الرسوم والزخارف الرائعة في المكان.



ليس هذا فقط،حيث كن يمسكن بالفرشاة بمهارة كبيرة،ويرممن الرسوم والنقوش بمنتهي الدقة،كما أنهن لم يكتفين بذلك بل صعدن أعلي السقالات المرتفعة دون خوف،حيث كن يرممن زخارف الأسقف في المكان بمنتهي الشجاعة.



وطبقا لبيانات حصلنا عليها من وزارة الاثار، تم حتي الان الانتهاء من تنظيف وصيانة وحدات الاضاءة بنسبة تصل إلى 65%، و الانتهاء من اعمال التظيف الميكانيكي والكيميائي للاعمدة الرخامية والاسقف الجصية المزخرفة للاروقة والحجرات، و اعمال فك ارضية البحيرة من بلاطات رخامية وكشافات الاضاءة واعمال الميكانيكا والصيانة بنسبة 50%، و اعمال الترميم للسقف الجمالوني ومعالجة الواح الخشب الداخلية للاسقف بنسبة 50%.

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كما تمت تجهيز الاسقف لاعمال الترميم الدقيق و إعادة الألوان لأصلها الاثري بعد الانتهاء من اعمال الترميم الانشائي للسقف الجمالوني بنسبة 45%، والانتهاء من اعمال الترميم الدقيق للمجري الرخامي لحوض الفسقية بنسبة 70 %.



ويخبرنا التاريخ أن القصر على مساحة ٥٠ فدانًا شيده محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة بشبرا قبل مائتي عام،وتم إسناد بناء هذا القصر الى مشيد العمائر ذو الفقار كتخذا، وزخرف القصر بواسطة المهندس يوسف حكيكيان. وقد بدأت اعمال البناء عام 1808م-1223هـ وحتي عام 1836م.



وتفرد هذا القصر بالجمع بين الاسلوب الاوروبي في الزخارف وروح تخطيط العمارة الاسلامية، حيث ساعدت المساحة الشاسعة لموقع القصر علي اختيار طراز معماري فريد، والذي يعتمد علي الحديقة الشاسعة المحاطة بسور ضخم تتخلله ابواب قليلة العدد.



وتوجد بالحديقة عدة مبان كل منها يحمل صفات معمارية مميزة، كانت سرايا الاقامة اول واهم منشات القصر وكان ملحقا بها عدة مبان خشبية لموظفي القصر والحراسة. ايضا سرايا الفسقية. بالاضافة الى سرايا الجبلاية التي شهدت ادخال نظام الاضاءة الحديثة و مبني الفسقية.