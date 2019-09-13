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فن

ماجد المصري: مسلسلات الـ 60 حلقة الجمهور أصبح يفضلها

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:05 ص
ماجد المصري
ماجد المصري
شيرى نبيل
قال النجم ماجد المصري إن فكرة المسلسلات الأكثر من 30 حلقة أثبتت نجاحها الفترة الأخيرة.

تابع في تصريح لصدي البلد: مسلسل "بحر" ينتمي إلى نوعية الأعمال الـ 60 حلقة وسوف تعرض حلقاته متصلة ولست منفصلة، والجمهور أصبح يفضل هذه النوعية من الأعمال لأنهم كانوا يتابعون الأعمال التركية والهندية والتي كانت تتعدي 100 حلقة، مشيرا إلى أنه قبل البدء في التصوير كان هناك جلسات عمل مكثفة مع مؤلف العمل والمخرج قبل التصوير لوضع التفاصيل النهائية للعمل؛ لأن المسلسل يركز على قصة حب بجانب الموضوع الاجتماعي الذي يناقشه، فالمخرج استطاع أن يختار لي لوك مناسبا سوف يتفاجأ الجمهور به، فكل هذه العوامل سوف تجعل المشاهد لا يشعر بالملل.

مسلسل "بحر" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

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