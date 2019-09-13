ماجد المصري: مسلسلات الـ 60 حلقة الجمهور أصبح يفضلها

قال النجم ماجد المصري إن فكرة المسلسلات الأكثر من 30 حلقة أثبتت نجاحها الفترة الأخيرة.
تابع في تصريح لصدي البلد: مسلسل "بحر" ينتمي إلى نوعية الأعمال الـ 60 حلقة وسوف تعرض حلقاته متصلة ولست منفصلة، والجمهور أصبح يفضل هذه النوعية من الأعمال لأنهم كانوا يتابعون الأعمال التركية والهندية والتي كانت تتعدي 100 حلقة، مشيرا إلى أنه قبل البدء في التصوير كان هناك جلسات عمل مكثفة مع مؤلف العمل والمخرج قبل التصوير لوضع التفاصيل النهائية للعمل؛ لأن المسلسل يركز على قصة حب بجانب الموضوع الاجتماعي الذي يناقشه، فالمخرج استطاع أن يختار لي لوك مناسبا سوف يتفاجأ الجمهور به، فكل هذه العوامل سوف تجعل المشاهد لا يشعر بالملل.