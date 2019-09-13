فريق عمل فيلم "لص بغداد" في إجازة

حصل فريق عمل فيلم "لص بغداد " على إجازة عدة أيام من تصويره بسبب تغيير الديكورات، وتحضير ديكور جديد وهو عبارة عن مقبرة يتم التصوير فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتتضمن المشاهد محاولة البحث عن كنز مفقود وتجمع المشاهد بين محمد إمام والفنان فتحى عبد الوهاب.



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.