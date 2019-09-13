ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإيكونوميست: نتنياهو يستميل الناخبين بحيلة الضفة الغربية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:43 ص
نتنياهو
نتنياهو
أحمد قاسم
قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ بضم أراضي من الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات يعتبر حيلة سياسية لتخويف أو إثارة أنصاره المتشددين.

وأضافت المجلة في عددها الأخير، أن "هذه المرة ستكون الثانية التي يذهب فيها الإسرائيليون لصناديق الاقتراع منذ أبريل، وفي تلك الانتخابات حصل الصقوريون والمحافظون والأحزاب الدينية على المقاعد التي كانت تكفي ليشكل نتنياهو حكومته، إلا أن زعيم حزب البيت الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، رفض الانضمام إلى الحكومة إلا في حال مررت الحكومة قانونا يتعلق بتجنب المحافظين الدينيين الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي تقييد فرصة التهرب من خلال الدخول في المدارس الدينية، لم يوافق نتنياهو على هذا الطلب خشية منع حلفائه المحافظين من المشاركة في ائتلاف حكومي، وأهين عندما خسر الأغلبية بفارق مقعد واحد".

وأشارت المجلة البريطانية إلى أن الرئيس الإسرائيلي كان يطلب من حزب آخر تشكيل الحكومة، إلا أن نتنياهو رغب في تجنب هذا السيناريو، فهو يواجه لوائح اتهامات بالفساد والتزوير، والبقاء في السلطة يجعله في موضع جيد للدفاع عن نفسه، ولهذا السبب نجح نتنياهو في إقناع الكنيست المنتخب أعضاؤه بالتخلي عن التقاليد السياسية، وحل نفسه، ما دعا إلى انتخابات سريعة، ولهذا السبب سيقوم الناخبون في 17 سبتمبر بالعودة مرة ثانية إلى صناديق الاقتراع.

وقالت: "إذا كانت الاستطلاعات صحيحة فإن نتنياهو سيفشل مرة ثانية في تشكيل حكومة أغلبية، وأثبتت مقامرة ليبرمان بأنها شعبية، فالاستطلاعات المسحية تظهر أن شعبية حزبه الصغير تضاعفت منذ أبريل، ورغم أن هذا لا يجعله مرشحا قويا لمنصب رئيس الوزراء إلا أنه سيتحول إلى عقبة أمام نتنياهو، وتعارض الأحزاب الأرثوذكسية قانون التجنيد، ولن تدعم حكومة تخطط لتمرير القانون".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحراك السياسي الإسرائيلي خلال 24 ساعة.. حزب العمل يرفض الانضمام لحكومة نتنياهو.. ليبرمان يطمح في منصب رئيس الوزراء.. تحالف نهائي لـ ميرتس مع إيهود باراك.. وتوقعات بتراجع جانتس

خطة نتنياهو لتجاوز مأزق ليبرمان خلال الانتخابات تصطدم بعقبة جديدة

حراك إسرائيل السياسي.. خطة نتنياهو لسحق ليبرمان خلال الانتخابات.. صراعات داخل اليمين الإسرائيلي لكسب الأصوات.. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وشاكيد بسبب جانتس.. وعقبة تحبط مخططات رئيس الحكومة

10 أيام على انتخابات الكنيست الـ 22 .. جانتس يعتزم تشكيل تحالف مع ليبرمان لسحق نتنياهو.. تغيرات جوهرية بـ القائمة العربية المشتركة.. مطالبات بوضع كاميرات بلجان الاقتراع.. وتوقعات بفشلها

الكنيست يعرقل خطة نتنياهو لوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع.. بيبي يسير على خطى ترامب ويحذر من تزوير الانتخابات.. ومنتقدون يكشفون سبب الخطوة الحقيقي

نتنياهو وقع بالمصيدة.. سخرية تجتاح إسرائيل بعد هروب رئيس الحكومة من أمام صواريخ غزة.. جانتس يتهكم.. يعلون يستهزئ.. وليبرمان وبينيت يهاجمان استسلامه

ترشيحاتنا

سقوط الأهلى .. ننشر نتائج الجولة الثانية لدورى كرة اليد

الإخوانى الهارب سامى كمال الدين يدافع عن الفنان محمد علي ويهاجم زوجته بسبب شكواها من بناته

تعليق مثير من عمرو جمال عقب انضمامه لـ طلائع الجيش وأزمته مع الصفاقسي التونسي

أحمد عز ينشر صورة له أثناء حضور حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

حبر على ورق .. 4 نقاط تشابه واختلاف وحيد بين قرعة أبو ريدة والجناينى

شاهد.. لوفرين ينشر محادثة مع محمد صلاح ويعايره بسبب صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ولادتها بأيام.. شاهد أناقة زوجة كريم فهمى فى فرح هنا الزاهد وشقيقه

الآلاف يغنون مع تامر عاشور في حفل كامل العدد بـ نادي النصر بالإسكندرية.. صور

بالترتر اللامع ومكياج جذاب.. شاهد أحدث إطلالة لـ سمية الخشاب