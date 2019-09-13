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رياضة

ميتشو يوجه رسالة حماسية للاعبي الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون فوت.. غدا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
الصربي ميتشو
الصربي ميتشو
ياسمين تيسير
أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك أن الفريق مستعد جيدا لـ مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب الصربي ميتشو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": " نستعد جيدا لـ مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال والذي خاض منتخبها مؤخرا نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية .... نحن نثق بعملنا وبلاعبينا فنحن لدينا فريق الزمالك".

ويستعد الزمالك الذي وصل السنغال أول أمس الأربعاء لمواجهة جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتوج فريق الزمالك مؤخرا ببطولة كأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه عقب الفوز أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.


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