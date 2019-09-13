مصطفى شعبان عن لقائه بالمخرج الراحل سيمون أسمر: كان فنانا راقيا جدا

نعى الفنان مصطفي شعبان المخرج اللبنانى الكبير سيمون أسمر المُلقب بصانع النجوم.



وغرد مصطفى شعبان عبر تويتر قائلا "‏التقيت به كان فنان و راقى جدا ‎#سيمون_اسمر".



وكان المخرج اللبناني الكبير سيمون أسمر قد وافته المنية أول أمس بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 عاما، تاركا العديد من الأعمال الفنية وعانى الراحل من أزمة صحية تعرض لها تتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات أصابت أيضًا الكلى.

