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فن

دانا حمدان عن إعلان فضل شاكر طرح أغنية ياتري: اشتقنالك

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:15 ص
فضل شاكر
فضل شاكر
مصطفى كرم
احتفلت الفنانة الأردنية دانا حمدان بإعلان الفنان فضل شاكر طرح أحدث أغانيه "يا تري" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وغردت دانا حمدان عبر تويتر قائلة "‏‎#فضل_شاكر اشتقنالك 🌹  ".

وكان الفنان فضل شاكر نشر البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة ياترى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها قائلا "‏قريبًا ‎#يا_ترى" .

أغنية يا تري من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب ومن المقرر ان تطرح خلال الأيام القليلة القادمة ".

يذكر أن فضل شاكر كان قد طرح مؤخرًا أغنية "حبيتك"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع علي أباظة.

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