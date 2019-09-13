ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تليفونات بني سويف يعود للتدريبات اليوم داخل المحافظة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:25 ص
فريق تليفونات بني
فريق تليفونات بني سويف
مالك خالد
يعود فريق تليفونات بني سويف بقيادة الدكتور عماد سمير، لأداء التدريبات اليوم الجمعة، لاستكمال استعداد الفريق لدوري الممتاز ب، خلال الموسم الجديد.

وقال الدكتور عماد سمير إن الفريق سيخوض التدريبات علي ملعب التربية والتعليم داخل محافظة بني سويف وذلك بعد انتهاء معسكر الاسكندرية، الذى انتهي منذ يومين، وخاض خلاله الفريق بعض المباريات الودية.

وكان الجهاز الفنى التليفونات قد أراح اللاعبين من تعب التدريبات يومي الأربعاء والخميس عقب العودة من رحلة الإسكندرية.

ويسعى الجهاز الفنى للتليفونات لاستغلال تلك الفترة لتجهيز اللاعبين بصورة نهائية قبل بدء المنافسات الرسمية بالممتاز ب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنيا يعود للتدريبات اليوم استكمالا لفترة الإعداد

استعدادا لـ الممتاز.. بني سويف يمنح لاعبيه راحة من التدريبات

تليفونات بني سويف يبحث عن 4 وديات في أغسطس

التليفونات يبحث عن 5 صفقات بعد ضم بندق وميسي استعدادا للممتاز "ب"

تليفونات بني سويف يستقر على 3 وديات استعدادا للممتاز "ب"

التليفونات يبدأ معسكر الإسكندرية 5 سبتمبر المقبل استعدادا للممتاز ب

ترشيحاتنا

مؤمن زكريا يتحدث عن علاقته بـ شيكابالا

نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور

لماذا تراجع سموحة وقرر إذاعة مباراة الأهلى فى الدورى؟ .. فرج عامر يجيب

الأرصاد: استقرار في درجات الحرارة.. وأمطار يومي السبت والأحد

شيرين رضا ترفض المشاركة في الفيل الأزرق .. فيديو

حظك اليوم الجمعة 13 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

بعد خضوعه لعملية جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسام حسن

مؤمن زكريا يكشف حقيقة اعتزاله بسبب إصابته المزمنة ورحلة علاجه فى ألمانيا.. فيديو

مرتضى منصور يحسم الجدل ويعلن ملعب مباراة السوبر المحلي وعدد الجماهير

خالد الغندور يعلن ملعب مباراة السوبر المصري.. وحقيقة الحضور الجماهيري .. فيديو

مرتضى منصور يفجر عدة مفاجآت بشأن قناة الزمالك الجديدة

سباحة مصر تتعرض لإصابات بالغة وتنقل إلى العناية المركزة

مؤمن زكريا يكشف عن رسالة خاصة لـ الخطيب واستجابته الفورية.. فيديو

سفير مصر في غينيا يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس.. اللاعبون غاضبون من الإدارة.. واكتساح بيراميدز في دوري القطاعات

محمد صلاح: العند هو السبب الرئيسي في رحيل جروس.. فيديو

تعليق مثير من عمرو جمال عقب انضمامه لـ طلائع الجيش وأزمته مع الصفاقسي التونسي

عبد الحفيظ يكشف حقيقة إصابة أزارو وتحديد موقفه من مباراة كانو سبور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ولادتها بأيام.. شاهد أناقة زوجة كريم فهمى فى فرح هنا الزاهد وشقيقه

الآلاف يغنون مع تامر عاشور في حفل كامل العدد بـ نادي النصر بالإسكندرية.. صور

بالترتر اللامع ومكياج جذاب.. شاهد أحدث إطلالة لـ سمية الخشاب