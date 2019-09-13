تليفونات بني سويف يعود للتدريبات اليوم داخل المحافظة

يعود فريق تليفونات بني سويف بقيادة الدكتور عماد سمير، لأداء التدريبات اليوم الجمعة، لاستكمال استعداد الفريق لدوري الممتاز ب، خلال الموسم الجديد.



وقال الدكتور عماد سمير إن الفريق سيخوض التدريبات علي ملعب التربية والتعليم داخل محافظة بني سويف وذلك بعد انتهاء معسكر الاسكندرية، الذى انتهي منذ يومين، وخاض خلاله الفريق بعض المباريات الودية.



وكان الجهاز الفنى التليفونات قد أراح اللاعبين من تعب التدريبات يومي الأربعاء والخميس عقب العودة من رحلة الإسكندرية.



ويسعى الجهاز الفنى للتليفونات لاستغلال تلك الفترة لتجهيز اللاعبين بصورة نهائية قبل بدء المنافسات الرسمية بالممتاز ب.

