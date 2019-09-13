ميسى بني سويف يطالب بباقي مقدم عقده

طالب محمود عاطف " ميسي" صانع ألعاب فريق بني سويف بباقي مقدم عقده، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري الممتاز ب.



وكان محمود عاطف ميسي قد حصل على نسبة ٤٠٪ من قيمة تعاقده مع النادي خلال الموسم الجديد، وطلب بالحصول علي نسبة ١٠٪ لاستكمال باقي مقدمه كما تم الاتفاق مسبقا عليه.



وطلب ميسي من ياسر التونى مدير الكرة باقي مقدم عقده وهي نسبة ال ١٠٪، ولكن مدير الكرة يخطره بأنه حصل على مقدم تعاقده بنسبة ٤٠٪ ، مما أدى لغضب اللاعب بسبب هذا الأمر.



ويعد محمود عاطف من أبرز اللاعبين داخل صفوف فريق بني سويف ومجموعة الصعيد وتم الإبقاء عليه من الموسم الماضي، وتجديد عقده مع الفريق للاستمرار في الفترة المقبلة.