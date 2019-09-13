اخبار الفن .. نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. أحمد عز ينشر صورة له أثناء حضور حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
شيرين رضا ترفض المشاركة في الفيل الأزرق .. فيديو
كشفت الفنانة شيرين رضا عن حقيقة مشاركتها في الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي يتم التحضير له هذه الأيام.
بشرى عن رحيل مكتشفها سيمون أسمر: سنفتقدك
نعت الفنانة بشري المخرج اللبنانى الكبير سيمون أسمر، المُلقب بـ صانع النجوم.
محمد رجب مع حلا شيحة بلوك جديد في فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد
نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور
حرصت الفنانة نشوى مصطفى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بفيديوهات من عقد قران وحفل زفاف ابنتها "مريم"، والذي أقيم اليوم بحضور أهل العروسين، وعدد قليل من الفنانين.
أحمد عز ينشر صورة له أثناء حضور حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
نشر الفنان أحمد عز مجموعة من الصور له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد.
ماجد المصري: لم أواجه صعوبات في الحديث باللهجة الصعيدية
قال النجم ماجد المصري إنه لم يواجه صعوبة في التحدث باللهجة الصعيدية خلال مسلسل "بحر" الذي يعرض علي قناة الحياة.
شيرين رضا ترفض المشاركة في الفيل الأزرق .. فيديو
كشفت الفنانة شيرين رضا عن حقيقة مشاركتها في الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي يتم التحضير له هذه الأيام.
بشرى عن رحيل مكتشفها سيمون أسمر: سنفتقدك
نعت الفنانة بشري المخرج اللبنانى الكبير سيمون أسمر، المُلقب بـ صانع النجوم.
محمد رجب مع حلا شيحة بلوك جديد في فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد
نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور
حرصت الفنانة نشوى مصطفى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بفيديوهات من عقد قران وحفل زفاف ابنتها "مريم"، والذي أقيم اليوم بحضور أهل العروسين، وعدد قليل من الفنانين.
أحمد عز ينشر صورة له أثناء حضور حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
نشر الفنان أحمد عز مجموعة من الصور له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد.
ماجد المصري: لم أواجه صعوبات في الحديث باللهجة الصعيدية
قال النجم ماجد المصري إنه لم يواجه صعوبة في التحدث باللهجة الصعيدية خلال مسلسل "بحر" الذي يعرض علي قناة الحياة.