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أخبار العالم

الجيش الوطني الليبي يستهدف الكلية الجوية في مصراتة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:33 ص
طيران الجيش الليبي
طيران الجيش الليبي
أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن مقاتلات تابعة للجيش الوطني الليبي استهدفت موقعًا للمليشيات الإرهابية التابعة لحكومة فايز السراج داخل الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

وقالت العربية إن سلاح الجو الليبي تمكن منذ لحظات من إسقاط طائرة مسيرة تركية ثالثة في محيط قاعدة الجفرة، فيما استهدفت مقاتلات الجيش 15 مركبة عسكرية تابعة للوفاق قرب مدينة سرت.

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