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فن

كريم فهمي يرقص مع زوجته: قمر ده ايه اللي تتساوي بيه.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:42 ص
كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته
شيرى نبيل
نشر الفنان كريم فهمي فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، من حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد.

وظهر فهمي وهو يحتضن زوجته ويرقص معها، ويغنى لها "أحلى حاجة فيكي"، وعلق على الفيديو: "قمر ده ايه اللي تتساوي بيه".

وأقام مساء الأربعاء الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد حفل زفافهما، في أحد الفنادق، بعد مرور عام على خطوبتهما، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

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