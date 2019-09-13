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تعليم

تربية حلوان تعلن جدول دور سبتمبر لطلاب الفرقة الرابعة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أعلنت إدارة كلية التربية بجامعة حلوان، عن بدء امتحانات دور سبتمبر بالكلية لطلاب الفرقة الرابعة. 

وأوضحت أن الامتحانات تبدأ صباح الأحد ١٥ سبتمبر٢٠١٩ وتنتهي الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠١٩، حيث يمتحن أقسام ( جغرافيا - تاريخ - علم النفس - فلسفة ) يوم الأحد القادم في قسم علم النفس. 

وأقسام ( انجليزي اساسي - فرنساوي - رياضة اساسي - علوم اساسي) في قسم الصحة النفسية، وأقسام ( لغة عربية عام - الماني - انجليزي عام ) في قسم المناهج يوم الأحد، وأقسام . ( فيزياء - كيمياء - بيولوجي - جيولوجي ) يوم الاثنين في قسم تكنولوجيا التعليم، وقسم رياض اطفال يوم الثلاثاء 17/9 في قسم رياض الأطفال.

جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم إعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.

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