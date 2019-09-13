مدرب المنيا: عناصر الفريق مميزة والقادم سيكون أفضل لنا

قال سمير كمونة المدير الفنى لنادى المنيا، إن الفريق يحتوي على مجموعة مميزة من العناصر سواء القدامى أو الصفقات الجديدة.



وأضاف كمونة أن فترة الإعداد وصلت فيها لمرحلة متقدمة للغاية وتسير بشكل جيد قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.



وأوضح، أن القادم أفضل للفريق ولدينا فريق منظم ومستويات اللاعبين تتطور خلال المباريات الودية.



وقال، إننا نلعب بطريقة ممتازة واللاعبون استوعبوها جيدا وليس لدينا هدف سوى تحقيق إنجاز الصعود للدوري الممتاز.

