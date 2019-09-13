مؤمن زكريا ينفي تفكيره في اعتزال كرة القدم أو الانضمام لفريق آخر

أكد مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بنادي الأهلي أنه لا يفكر مطلقا في الاعتزال، حيث إنه يرغب في العودة لصفوف الفريق والتتويج بالعديد من البطولات، خاصة عقب إصابته منذ 6 أشهر.



وقال زكريا في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة " ام بي سي مصر " إنه خلال الفترة الحالية لاعب حر، حيث أنه غير مقيد بقائمة الأهلي على الرغم من تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات مقبلة، مشددا أنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق ويرغب في إنهاء مسيرته الكروية في النادي الأهلي.



وأكمل مؤمن زكريا أنه عقب عودته من ألمانيا والتعافي من الإصابة سيخوض المباريات وكأنه موسمه الأول في النادي.



أما عن مباراة السوبر المحلي يوم 20 سبتمبر بين الأهلي والزمالك فأكد مؤمن زكريا أنها ستكون صعبة ومن الصعب توقع نتيجتها، مشددا أن الزمالك فريق قوي ومميز طوال الوقت.