مصرع مصري في الكويت في ظروف غامضة.. والشرطة تحقق

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الجمعة، أن وافدا مصريا فارق الحياة إثر سقوطه في خلاط أسمنت في أحد مصانع منطقة الصليبية بالكويت.



وقالت الصحيفة إن "عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقت بلاغًا عن سقوط العامل، وعلى الفور انطلق رجال مركز الإنقاذ الفني واستطاعوا انتشال الجثة بالحبال من الخلاط الذي يصل طوله إلى ستة أمتار تقريبًا بعد فصل التيار الكهربائي".



ونقلت "الراي" عن مصادر أمنية قولها: "تبيّن أن العامل مصري الجنسية، وتم تسليم الجثة إلى رجال الأدلة الجنائية وأحيلت إلى الطب الشرعي وسُجّلت قضية بخصوص الواقعة في مخفر منطقة الصليبية، وجارٍ الوقوف على ملابسات سقوطه".

