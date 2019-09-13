كريم فهمي يتصدر تويتر بعد رومانسيته مع زوجته.. ومغردون: من أحلى الحاجات اللي كانت في الفرح

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كريم_فهمي بعد رومانسيته مع زوجته باحتضانها ورقصهما علي أغنية إن شاء الله لـ حماقي، بحفل زفاف شقيقة الفنان أحمد فهمي علي هنا الزاهد.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏سيبكو من احمد فهمي خلينا فى اخوه كريم فهمي قمرررررر بجد 😂♥️♥️♥️♥️♥️♥️





‏كريم فهمي اتراكتيف اكتر من اخوه الف مرة والله



‏كفاااييييه كريم فهمي و مراته كفااييههه.





‏انا اتمنى لما اتجوز جوزي يعاملني معاملة كريم فهمي لمراته قدام الناس و في المناسبات و ميبقاش مكسوف او محرج ي show love في وسط الناس عادي عشان دي حاجة متكسفش خالص بالعكس بيبقي موقف جميلة منه♥️



‏من احلى الحاجات اللي كانت في فرح احمد فهمي كريم فهمي😍🤭



‏منبهرين ب كريم فهمي انه بيعبر لحبه لمراته قدام الناس عنها normal actبس برة مصر ياعني ،كملوا انبهار ياجماعة لحد ماتنسوا



‏اللهم واحد زي كريم فهمي فرفوش وف عز فرح اخوه مهتم ب مراته🖤



‏سيبكو من احمد فهمي خلينا فى اخوه كريم فهمي قمرررررر بجد 😂♥️♥️♥️♥️♥️♥️





‏امبارح وانا بتفرج علي فرح احمد فهمي وهنا الزاهد لفت نظري كريم فهمي حبه لمراته حماقي كان بيغني اغنيه عارفه احلي حاجه فيكي ايه ؟! بدأ كريم فهمي يدور علي مراته اول ماشافها فضل يشاور عليها ويحضنها

انا عندي الحضن والتعبير عن الحب بكلمه والراجل مشغول احسن مليون مره لما يبقي فاضي.



‏فككو بقى من احمد فهمى وهنا ونخلينا فى فيديو كريم فهمى االقمر وهو رايح لمراته عشان يرقص معاها ❤❤❤



‏فيديو كريم فهمي ومراته غطى ع الفرح كله والله.

