تعرف على فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض فيلم مغامرات الفضاء، Ad Astra فى افتتاح دورته الثالثة والتى تقام فى الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر الجارى.



الفيلم الذى تم عرضه قبل أيام بمسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يروى قصة عن الحياة ما بين الخسارة والأمل وهو من إخراج جيمس جراي، وبطولة الممثلين الكبار براد بيت، تومي لي جونز، ليف تيلر، روث نيجا.



فيلم "Ad Astra" تدور أحداث الفيلم حول رائد الفضاء روي ماكبرايد (براد بيت)، الذي يقرر الذهاب في مهمة فضائية طموحة لمعرفة ما حدث لوالده، الذي انطلق في رحلة إلى نبتون للبحث عن دلائل على وجود حياة خارج الأرض ولكنه لم يعد مطلقًا، وبعد أن يجد والده المفقود يكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا.



ويهدف مهرجان الجونة السينمائي لعرض مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية للجمهور المحب للسينما وأن يكون وسيلة للتواصل بين الثقافات المختلفة من خلال الفن السابع واكتشاف كل ما هو جديد، حيث يطمح أن يصبح أحد العوامل المحفزة لتطوير السينما في المنطقة العربية، وذلك من خلال ذراعها الاحترافية منصة الجونة السينمائية.

