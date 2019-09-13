أمير الكويت يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية.. والملك سلمان يدين إعلان نتنياهو الأخير حول الضفة.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تستعد لبناء محطة الضبعة النووية

التضخم في مصر يواصل الانخفاض ويصل لأدنى مستوى له منذ 6 سنوات

ولي عهد البحرين يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة

الجزائر.. الإعلان عن موعد محاكمة شقيق بوتفليقة

البحرية البريطانية: قواتنا ساهمت في استقرار الملاحة بمضيق هرمز

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وذكرت صحيفة "الوطن" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع رئيس مؤسسة "روس أتوم"، أليكسي ليخاتشوف، سير العمل في التحضير لتشييد المحطة الكهروذرية في الضبعة بمصر، حيث أكد الرئيس السيسي سعي بلاده لمواصلة التعاون مع روسيا في مجال تشييد المحطة المذكورة.من جانبه، قال رئيس الشركة الروسية، إن "المشروع سيصبح رمزا جديدا للصداقة التاريخية بين مصر وروسيا"، مشددًا على أن شركته ستستخدم كل الإمكانيات المتوفرة لديها لتنفيذ المشروع بشكل كامل، "وفي أقرب وقت ممكن ستنجز العمل التحضيري قبل بدء البناء".وقالت "الأنباء" إن معدل التضخم السنوي في مصر لشهر أغسطس 2019 انخفض لينخفض للشهر الثالث على التوالي مسجلا 6.7% في أغسطس 2019، مقارنة بـ 7.8% في يوليو 2019، و8.9% في يونيو 2019، فضلا عن وصوله إلى أفضل مستوى له منذ 2013، مسجلا 6.7% في أغسطس 2019، مقارنة بـ 13. 6% من نفس الشهر للعام الماضي، و33.2% في أغسطس 2017، و10.9% في أغسطس 2013.وأفادت "الراي" بأن وافد مصري فارق الحياة إثر سقوطه في خلاط أسمنت في أحد مصانع منطقة الصليبية بالكويت، مضيفة: "عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقت بلاغًا عن سقوط العامل، وعلى الفور انطلق رجال مركز الإنقاذ الفني واستطاعوا انتشال الجثة بالحبال من الخلاط الذي يصل طوله إلى ستة أمتار تقريبًا بعد فصل التيار الكهربائي، وقد تبيّن أن العامل مصري الجنسية، وتم تسليم الجثة إلى رجال الأدلة الجنائية وأحيلت إلى الطب الشرعي وسُجّلت قضية بخصوص الواقعة في مخفر منطقة الصليبية، وجارٍ الوقوف على ملابسات سقوطه".على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح غادر مستشفى بالولايات المتحدة بعد استكمال فحوصات طبية ناجحة، ونقلت عن وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله: " الأمير غادر المستشفى بعد استكمال فحوصات طبية تكللت بالنجاح".وأفادت "الجريدة" بأن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيبحث معه الأمن البحري وكيفية مواجهة التهديد الإيراني والجهود من أجل تحقيق السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب.وقالت "القبس" إن الولايات المتحدة رصدت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على ثلاثة من كبار قادة جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا، حيث قالت الخارجية الأمريكية إن المكافأة ستكون مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى التعرف على مكان ثلاثة من كبار قادة جماعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا وهم أبو عبد الكريم المصري وفاروق السوري وسامي العريدي.وأشارت "الأنباء" إلى أنه بحلول 23 سبتمبر الجاري ستبدأ محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسئولين سابقين في الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة "التآمر"، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم.في السياق ذاته، أوضحت "الوطن" أن نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري أقروا في جلسة علنية، الخميس، مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي.وأبرزت "الراي" تصريحات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، يعتبر تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، قائلًا إن "الخطوة الإسرائيلية تعد "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وأن المحاولة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".دوليًا، قالت "القبس" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء مع الإدارة الأميركية، قائلًا: "يكنني القول إن إيران تريد عقد لقاء معنا".وذكرت "الأنباء" أن مسئولًا كبيرا في البحرية البريطانية شدد على أن قرار بلاده إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، ساهم في استقرار حركة الملاحة التجارية في هذا الممر الحساس بعد أسابيع من احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا.