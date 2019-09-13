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منوعات

شاهد أكبر مدرب سباحة في العالم عمره 102 سنة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:38 ص
أكبر مدرب سباحة في
أكبر مدرب سباحة في العالم
عزة عاطف
عاش 102 سنة ولازال يقفز في حمام السباحة أفضل من شاب عشريني في هذا الزمن، انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر فيه رجل عجوز بصحبة مجموعة من الأطفال يدربهم على قواعد سباحة.

بدا العجوز «ليوبولد كوشاليك» البالغ من العمر 102 سنة في صحة جيدة لا يظهر عليه السن، يحتضن المياه بشغف وحماس مثل الأطفال الذين يسبحون من حوله، وكأنه يعطيهم دروس السباحة ويأخذ في المقابل الطاقة والبهجة التي تجعله يعيش أطول.

كان لسان حال الشباب في التعليقات على الفيديو يتمثل في "حضرتك إحنا بنصلي على الكرسي"، لكن رد ليوبولد تمثل في مشهد خلال الفيديو وهو يقفز في الماء ويسبح مثل السمكة، وعند سؤاله عن سر صحته ونشاطه رغم سنه أجاب "ببص لنص الكوباية المليان".

يظهر ليوبولد وهو يساعد الأطفال على السباحة، يعطيهم تعليماته، ويمطرهم بتعليقاته المضحكة وحسه الفكاهي، وقد عبر الأطفال عن حبهم له قال إحداهما "ليس لدي مشكلة في أن يكون سن مدربي 102 عام.. إنه الأفضل"، وامتلأت كلماتهم بمدحه وحبه.

يمزح ليوبولد مع الصحفية ويخبرها بأنه يرغب في العيش أكثر مبررًا "أنا مازلت صغيرًا، هل أنا كبير؟"، وقد صنف كأكبر مدرب سباحة في ألمانيا وربما العالم كله.

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