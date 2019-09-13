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رياضة

بث مباشر.. مباراة الاسماعيلي و أهلي بن غازي في البطولة العربية للأندية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:03 ص
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
ياسمين تيسير
مباراة فريق الاسماعيلي ضد نظيره اهلي بن غازي في مباراة ضمن البطولة العربية للاندية الابطال ضمن أهم مباريات اليوم "الجمعة" 13 سبتمبر 2019

بث مباشر مباراة الاسماعيلي و اهلي بن غازي

أكد الصربي ميودراج بيسيتش المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على صعوبة مواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها مساء الجمعة فى إطار منافسات جولة الذهاب من دور الـ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

بث مباشر مباراة الاسماعيلي واهلي بنغازي

وقال ميودراج بيسيتش فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أنه حرص على جمع معلومات كافية عن الفريق المنافس سعيا للوقوف على نقاط القوة والضعف وتحقيق نتيجة إيجابية، اعرف الإسماعيلي جيدا فهو فريق كبير يتمتع بظهير جماهيرى كبير الذى أتوقع أن يرجح كفتنا فى تحقيق نتيجة إيجابية وإنهاء الشوط الأول بنجاح".

موعد مياراة الاسماعيلي و أهلي بن غازي

تقام مبارة الاسماعيلي وأهلي بني غازي في تمام الساعة السادسة مساء وستذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS

بث مباشر مباراة الاسماعيلي وأهلي بن غازي



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