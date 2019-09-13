اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن ملعب مباراة السوبر.. وآخر تطورات الحالة الصحية لـ حسام حسن

الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف موعد قرعة دور الـ 64 لكأس خادم الحرمين







2- بعد خضوعه لعملية جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسام حسن



قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة قرعة دور الـ 64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020، فى 7 أكتوبر القادم.





3- المقاولون العرب: حالة واحدة تفصل عماد النحاس عن منتخب مصر.. فيديو



خضع حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة إلى عملية جراحية فى رقبته خلال الأيام الماضية بعد معاناته من آلام كبيرة صاحبته الآونة الأخيرة .





4- عبد الحفيظ يكشف حقيقة إصابة أزارو وتحديد موقفه من مباراة كانو سبور



طالب محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب الأول لكرة القدم ، بتولى عماد النحاس منصب المدير الفني لمنتخب مصر، ورفض فكرة انتقاله من أجل العمل كمدرب عام.





5- مؤمن زكريا يكشف حقيقة اعتزاله بسبب إصابته المزمنة ورحلة علاجه فى ألمانيا.. فيديو



أكد سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن بداية الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز صعبة.





6- مرتضى منصور يحسم الجدل ويعلن ملعب مباراة السوبر المحلي وعدد الجماهير



قال مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابته "نفسية"، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.





7- مؤمن زكريا ينفي تفكيره في اعتزال كرة القدم أو الانضمام لفريق آخر



أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك ستقام يوم 20 سبتمبر المقبل على ملعب استاد القاهرة بحضور 100 مشجع فقط.

أكد مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بنادي الأهلي أنه لا يفكر مطلقا في الاعتزال، حيث إنه يرغب في العودة لصفوف الفريق والتتويج بالعديد من البطولات، خاصة عقب إصابته منذ 6 أشهر.



نشر موقع صدى البلد ، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي :