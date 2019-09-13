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أخبار العالم

ترامب: بومبيو لن يتولى منصب مستشار الأمن القومي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:49 ص
ترامب
ترامب
أ ش أ
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير خارجيته مايك بومبيو لن يكون مستشاره الجديد للأمن القومي، مثنيا في الوقت ذاته على أدائه.

وقال ترامب - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن بومبيو يتفق مع سياسته بشكل جيد، إلا أنه لن يتولى منصب مستشار الأمن القومي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك 15 مرشحا محتملين لمنصب مستشار الأمن القومي.

يشار إلى أنه منذ إقالة بولتون، سرت تكهنات في وسائل الإعلام حول إمكانية تولي وزير الخارجية منصب مستشار الأمن القومي، إضافة إلى منصبه الوزاري.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر، قد جمع بين المنصبين في عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.

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