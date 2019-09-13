رئيس اتحاد المكفوفين: المنتخب الوطني لرفع الأثقال يستعد للمشاركة في بطولتي العالم وأفريقيا



وعن الدول التي ستنافس المنتخب الوطني على لقب بطولة العالم ، رشح الدكتور "عوين " منتخب أوكرانيا . وقال إنه منتخب منظم ويقوده جهاز فني قدير ومن المتوقع أن ينافس المنتخب الوطني على اللقب على مستوى الفرق .



وأكد "عوين " أن بطولة العالم في نسختها الحالية ستشهد طفرة كبيرة بالمقارنة بسابقتها خاصة بعد زيادة عدد المشاركين من 67 لاعبا ولاعبة إلى 106 لاعبين، بجانب الزيادة التي تشهدها البطولة الحالية أيضا في عدد الدول المشاركة ، والذي يعكس ثقة العالم في قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، ويبعث برسالة إيجابية مهمة عن مصر وعن الأمن والأمان الذي تتمتع به.



يذكر أن الجهاز الفني والإداري لمنتخب الفراعنة يضم : المدير الفني الدكتور خالد عبادة ، المدرب حسن صيام ، المدربة الشيماء أبو الحسن ، المدير الإداري عماد الدين عبد العزيز ، طبيب المنتخبات الدكتور حسام الدين مدبولي .

أكد الدكتور أحمد عوين رئيس الإتحادين المصري والأفريقي لرياضات المكفوفين أن المنتخب الوطني لرفع الأثقال يستعد في معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي للمشاركة في بطولة أفريقيا، والتي تنظمها مصر للمرة الأولى، وبطولة العالم رقم 14 والتي تقام على أرض الكنانة للمرة الثانية على التوالي، خلال الفترة مابين 15 وحتى 22 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بمشاركة 106 لاعبين ولاعبات قادمين من 12 دولة من مختلف أنحاء العالم.وقال "عوين " في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن منتخب الفراعنة يشارك في فعاليات البطولتين بـ23 لاعبا ولاعبة بينهم 13 لاعبا و10 لاعبات ، مضيفا أن الدول المشاركة في البطولتين هى : اليابان ، روسيا ، جورجيا ، إيران ، تركيا ، جمهورية التشيك ، أوكرانيا ، فنزويلا ، ليبيا ، زيمبابوي ، نيجيريا ، ومصر البلد المستضيف.وأعرب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي لرياضات المكفوفين عن ثقته الكبيرة في لاعبي منتخب الفراعنة وذلك عقب تألقهم في بطولة العالم في نسختها الماضية بمشاركة 10 لاعبين فقط والتتويج بـ 16 ميدالية متنوعة ، مشيرا إلى أنه بزيادة عدد اللاعبين المصريين المشاركين إلى 23 لاعبا ولاعبة سينافس المنتخب الوطني على المراكز الأولى ، ويتوقع زيادة كبيرة في عدد الميداليات .