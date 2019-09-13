اخبار السوشيال ميديا.. أحمد فهمي يتصدر تويتر لليوم الثاني بعد حفل زفافه على هنا الزاهد .. وفضل شاكر يعلن طرح أحدث أغانيه يا تري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة الخاصة بالفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
أحمد فهمي يتصدر تويتر لليوم الثاني بعد حفل زفافه على هنا الزاهد
تصدر هاشتاج أحمد_فهمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر لليوم الثاني علي التوالي بعد احتفاله بحفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد.
فضل شاكر يعلن طرح أحدث أغانيه يا تري
أعلن الفنان اللبناني فضل شاكر عن طرح أحدث أغانيه ياتري ونشر الفنان فضل شاكر البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة يا تري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها قائلا: "قريبًا #يا_ترى".
محمد رجب مع حلا شيحة بلوك جديد في فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد
نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر محمد رجب بصورة سيلفي مع الفنانة حلا شيحة من حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، وحل محمد رجب بـ لوك جديد بحلق رأسه مع ترك ذقنه، كما حلت حلا شيحة بإطلالة جذابة بارتدائها فستان أسود لامع.
أحمد عز ينشر صورة له أثناء حضور حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
نشر الفنان أحمد عز مجموعة من الصور له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، وظهر الفنان أحمد عز في حفل زفاف أحمد فهمي مع الفنان مصطفي خاطر ومحمد أنور وعدد من أصدقائه ومعجبيه
أحمد فهمي يتصدر تويتر لليوم الثاني بعد حفل زفافه على هنا الزاهد
تصدر هاشتاج أحمد_فهمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر لليوم الثاني علي التوالي بعد احتفاله بحفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد.
فضل شاكر يعلن طرح أحدث أغانيه يا تري
أعلن الفنان اللبناني فضل شاكر عن طرح أحدث أغانيه ياتري ونشر الفنان فضل شاكر البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة يا تري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها قائلا: "قريبًا #يا_ترى".
محمد رجب مع حلا شيحة بلوك جديد في فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد
نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر محمد رجب بصورة سيلفي مع الفنانة حلا شيحة من حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، وحل محمد رجب بـ لوك جديد بحلق رأسه مع ترك ذقنه، كما حلت حلا شيحة بإطلالة جذابة بارتدائها فستان أسود لامع.
أحمد عز ينشر صورة له أثناء حضور حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
نشر الفنان أحمد عز مجموعة من الصور له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، وظهر الفنان أحمد عز في حفل زفاف أحمد فهمي مع الفنان مصطفي خاطر ومحمد أنور وعدد من أصدقائه ومعجبيه