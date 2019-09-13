موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الجمعة 13 -9 -2019 مباراة الاسماعيلي أمام اهلي بن غازي ضمن مباريات دور الـ 32 من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال على استاد الإسماعيلية.



وتقام المباراة اليوم الجمعة 13 -9- 2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة " أون سبورت ".



ومن المقرر أن يصل عدد الجماهير التي ستحضر لمساند ودعم الفريق لـ 7 آلاف مشجع و سيقام ي لقاء الإياب في دولة تونس نهاية الشهر الحالى بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.