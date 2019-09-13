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رياضة

موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:27 ص
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم الجمعة 13 -9 -2019 مباراة الاسماعيلي أمام اهلي بن غازي ضمن مباريات دور الـ 32 من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال على استاد الإسماعيلية.

وتقام المباراة اليوم الجمعة 13 -9- 2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة " أون سبورت ".

ومن المقرر أن يصل عدد الجماهير التي ستحضر لمساند ودعم الفريق لـ 7 آلاف مشجع و سيقام ي لقاء الإياب في دولة تونس نهاية الشهر الحالى بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.

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