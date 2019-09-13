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أخبار العالم

رئيسا كوريا الجنوبية وأمريكا يعقدان محادثات قمة في نيويورك أواخر سبتمبر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:48 ص
مون جيه إن وترامب
مون جيه إن وترامب
أ ش أ
يعقد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب محادثات قمة في نيويورك أواخر شهر سبتمبر الجاري على هامش جلسة للأمم المتحدة، وذلك وفق ما أعلنه المكتب الرئاسي في سول اليوم /الجمعة/.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدثة باسم مكتب الرئاسة كو مين جونج قولها إن الحليفين اتفقا على عقد الاجتماع ليتزامن مع زيارة مون إلى نيويورك لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر.
وأضافت المتحدثة أن الجانبين ما زالا يجريان مشاورات حول جدول زمني مفصل للقمة.

ومن المقرر أن يلقي مون كلمة رئيسية فى جلسة الأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر، كما سيعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ونظرائه من الدول الأخرى.

وسبق أن عقد مون وترامب قمتهما في سول في 30 يونيو، وبعد ذلك سافرا إلى المنطقة المنزوعة السلاح معًا، حيث التقيا لفترة وجيزة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في قرية الهدنة في بانمونجوم داخل المنطقة المجردة من السلاح، والتي تعد بمثابة الحدود بين الكوريتين.

ومن المتوقع أن تستأنف بيونج يانج وواشنطن محادثات نزع السلاح النووي على مستوى العمل في الأسابيع المقبلة.

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