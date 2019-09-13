الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن قصور وظائف القلب

بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تمكن فريق من الباحثين البريطانيين من تطوير نهج جديد للشبكة العصبية يمكن أن يحدد قصور وظائف القلب الاحتقاني بدقة تصل إلى 100% ، من خلال تحليل نبضة قلب كهربائية واحدة فقط.



وقصور القلب الاحتقاني (CHF)، هو حالة تقدمية مزمنة تؤثر على قوة ضخ عضلات القلب، المرتبطة بارتفاع معدل الوفيات بصورة كبيرة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المستمرة، وأجور الممارسين العامين ، جنبا إلى جنب تطلب الأزمة الصحية سرعة الكشف عن الحالات المرضية.



وعكف الباحثون فى جامعة "سارى" فى بريطانيا على معالجة هذه المخاوف المهمة بإستخدام الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) .



وقال الدكتور"سيباستيانو ماسارو":" لقد قمنا بتدريب واختبار نموذج من الشبكات العصبية الترفيهية ( CNN ) على مجموعات بيانات تخطيط كهربة المخ ( ECG ) الكبيرة المتاحة للجمهور .. وقد قدم نموذجنا المطور دقة بلغت 100 في المائة عن طريق التحقق من دقات قلب واحدة فقط .. كما أمكننا إكتشاف ما إذا كان الشخص لديه فشل فى وظائف القلب أم لا ".



وأضاف :" نموذجنا هو أيضا واحد من أوائل المعروفين بأنه قادر على تحديد السمات المورفولوجية لتخطيط القلب المرتبطة تحديدا بحدة الحالة".

