أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 13-9-2019

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الجمعة 13-9-2019 وفقا لبيانات البنك المركزى على انخفاضات أمس الخميس، وسجل الدولار الأمريكي نحو 16.3753 جنيه للشراء و16.4758 جنيه للبيع.



وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 17.9481 جنيه للشراء و18.0653 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.1683 جنيه للشراء و20.2759 جنيه للبيع.



وسجل الفرنك السويسري نحو 16.5092 جنيه للشراء و16.6021 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.2003 جنيه للشراء و15.3079 جنيه للبيع.