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منوعات

دراسة: ارتفاع درجة الحرارة يهدد بقاء السحالي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:51 ص
سحلية
سحلية
أ ش أ
توصلت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير المناخي يمكن أن يهدد بقاء السحالي.

وأظهرت الدراسة التي شارك فيها فريق دولي بالتعاون مع مركز البحوث للتنوع البيولوجي والموارد الوراثية في البرتغال أن ارتفاع درجات الحرارة والمرتبطة بالتغيرات في هطول الأمطار وفقدان الموائل يتسبب في تناقص أعداد السحالي.

وأشارت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية إلى أن 45 باحثا من 17 دولة شاركوا في دراسة التحليل الجيولوجي وعلم وظائف الأعضاء لمجموعة من السحالي على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا.

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